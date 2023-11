Após lesão, Neymar deve realizar cirurgia no Brasil

Após sofrer uma lesão grave no joelho esquerdo, Neymar deve realizar uma cirurgia no Brasil. O procedimento está marcado para acontecer na próxima quinta-feira (2), em Belo Horizonte (Minas Gerais). No entanto, ainda é necessário uma confirmação do Al-Hilal.

Cirurgia no Brasil

O clube saudita queria que os procedimentos fossem realizados em Paris. No entanto, Neymar gostaria de ser operado no Brasil. O procedimento deve ser comandado por Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira e do Atlético-MG.

Afinal, Rodrigo Lasmar foi responsável pela operação do atacante em 2018. O astro sofreu uma fratura no pé direito na época e precisou ficar um tempo afastados dos gramados. O brasileiro, assim, conseguiu se recuperar para disputa da Copa do Mundo naquele ano.

Lesão de Neymar

Aliás, Neymar sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. A contusão aconteceu no primeiro tempo do jogo entre Brasil e Uruguai, no dia 17 de outubro, válido pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Assim, Neymar deve ficar cerca de dez meses longe dos gramados. O astro chegou ao Al-Hilal em agosto deste ano e disputou apenas cinco jogos pelo clube. O craque tem dois anos de contrato no país saudita.

Aos 31 anos, no entanto, Neymar ainda é o principal jogador brasileiro da atual geração. O atacante disputou três Copas do Mundo e teve passagens por Santos, Barcelona e PSG. O astro, entretanto, vive um dos momentos mais dolorosos da sua carreira.

