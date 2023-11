Corinthians x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians encara o Athletico Paranaense nesta quarta-feira (01), às 19h, na Neo Química Arena, pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão é o 14° colocado, com 37 pontos, cinco a menos que o Goiás, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, local onde o Alvinegro tenta se afastar de vez. Por outro lado, o Furacão está na 7° posição, com 49 pontos e tenta entrar no grupo de classificação para a próxima Libertadores.

Onde assistir

O Premiere vai realizar a transmissão da partida

Como chega o Corinthians?

O técnico Mano Menezes terá o desfalque de dois jogadores importantes para o confronto. Afinal, o lateral-esquerdo Fábio Santos e o volante Fausto Vera estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Assim, Matheus Bidu e Gabriel Moscardo devem entrar no time titular. De resto, a equipe deve ser a mesma que empatou com o Santos, na Neo Química Arena. Aliás, vale ressaltar que Caetano, Fagner, Gil, Matheus Bidu, Roni, Ruan Oliveira e Wesley estão pendurados.

Como chega o Athletico Paranaense?

Por outro lado, o técnico Wesley Carvalho deve ter o retorno do volante Fernandino. Afinal, ele foi punido com mais um jogo por ser expulso diante do Atlético-MG e se tornou desfalque de última hora no empate contra o São Paulo. Assim, Hugo Moura sai da formação inicial. Por fim, Alex Santana se recuperou de um desconforto no adutor da coxa esquerda no último final de semana e desfalcou a equipe. Contudo, ele deve reaparecer na lista de relacionados do Furacão para o jogo em São Paulo.

CORINTHIANS X ATHLETICO PARANAENSE

31ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 01/11/2023, às 19h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Cássio; Bruno Méndez, Gil, Lucas Veríssimo e Matheus Bidu; Maycon, Gabriel Moscardo e Renato Augusto; Romero, Giuliano e Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes.

ATHLETICO PARANAENSE: Bento; Cacá, Thiago Heleno e Lucas Esquivel; Erick e Fernandinho; Cuello, Vitor Bueno, Bruno Zapelli e Canobbio; Pablo. Técnico: Wesley Carvalho.

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS).

