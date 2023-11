De olho na Copinha, Botafogo disputará Copa Atlântico pelo sub-19

O Botafogo já iniciou a preparação para a próxima edição da Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Juniores, de 2024. Afinal, o time carioca estreia na Copa Atlântico nesta quarta-feira (1), às 7h30, diante do Ceará. A equipe conta com uma reformulação, com um novo treinador. Eduardo Oliveira, de 41 anos, chegou recentemente ao clube. Na véspera de sua estreia, ele falou sobre esse início de trabalho.

“Até aqui estivemos em um primeiro momento, que foi de diagnóstico do plantel que temos aqui, e agora vamos fazer o diagnóstico final do plantel com a Copa Atlântico. A ideia é que a gente consiga utilizar os jogadores dentro de uma competição nacional, para que a gente possa realmente testá-los e ir criando um “corpo” visando uma competição futura, que é a Copa São Paulo”, disse o treinador em entrevista à “Botafogo TV”.

“Mas o principal intuito nosso é conseguir dar minutagem aos jogadores que fazem parte da categoria sub-20 e entender realmente os jogadores que terão mais destaque para que possamos acertar nas escolhas visando à Copa São Paulo”, completou.

Eduardo Oliveira está de volta ao Botafogo após oito anos, já que trabalhou no Glorioso entre 2012 e 2015. Além disso, tem passagens por Fluminense, Cuiabá e Atlético.

Copa Atlântico

A Copa Atlântico é um torneio organizado pelo Retrô, em parceria com a Federação Pernambucana de Futebol. O Botafogo está no Grupo D da competição, que conta também, além do Ceará, com o Náutico e o Red Bull Bragantino. Outros times também participam do torneio: América-RN, Bahia, Clube Atlético do Porto, CRB, Flamengo, Fortaleza, Jacuipense, Novorizontino, Palmeiras, Retrô, Vasco e Vitória.

