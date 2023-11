Benfica estreia na Taça da Liga de Portugal com vitória sobre Arouca

O Benfica estreou na Taça da Liga de Portugal com o pé direito. Nesta terça-feira (31), os Encarnados venceram o Arouca por 2 a 0, fora de casa, e somaram os primeiros três pontos no Grupo B da competição. Ángel Di María e o brasileiro Arthur Cabral anotaram os gols da vitória. Apesar do triunfo, o clube de Lisboa ainda está longe de apresentar o futebol esperado pelo seu torcedor.

Ao mesmo tempo, Arthur Cabral aproveitou a oportunidade que recebeu do técnico Roger Schmidt e teve uma boa atuação. O brasileiro deu uma arrancada do meio de campo na segunda etapa e marcou um belo gol para garantir o triunfo no Estádio Municipal de Arouca. Além disso, Di María também teve um bom desempenho, principalmente no primeiro tempo, e também foi um dos destaques da partida.

Dessa maneira, o triunfo colocou o Benfica na liderança do Grupo B, com os mesmos três pontos do vice-líder Arouca. No entanto, o triunfo por 2 a 0 nesta terça-feira deixou os Encarnados em vantagem nos critérios de desempate (saldo de gols) e o clube de Lisboa assumiu o topo da chave.

Ao mesmo tempo, o AVS SAD, da segunda divisão portuguesa, completa o Grupo B e aparece na última posição, ainda sem pontos.

No entanto, os Encarnados atravessam uma fase ruim na temporada e precisam dar uma resposta para o seu torcedor. Apesar da vitória nesta terça-feira, o Benfica é o lanterna de seu grupo na Champions, onde perdeu todos os três jogos que disputou e sequer balançou a rede.

Próximo compromisso do Benfica

Por fim, o Benfica volta a campo no próximo sábado (4), às 12h30, quando visita o Chaves em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Português. Na liga nacional, os Encarnados aparecem na vice-liderança, com 22 pontos, sendo três a menos que o líder Sporting.

