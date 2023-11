Com vários desfalques, Coudet mexe no Inter para encarar lanterna

O Internacional joga nesta quarta-feira, às 19h, contra o América-MG, pelo Brasileirão. Mas o técnico Eduardo Coudet vai ter uma série de desfalques para o jogo diante do lanterna. Três jogadores estão fora por suspensão e um está lesionado. Assim, o argentino será obrigado a fazer muitas mudanças na equipe que vende derrota para o Coritiba em casa.

O zagueiro Vitão, o volante Johnny e o meia Maurício estão suspensos, enquanto o lateral-esquerdo Renê tem uma lesão na coxa esquerda. Assim, o técnico colorado prepara suas alterações. Ele fechou o treinamento nesta terça-feira, no CT Parque Gigante, mas já esboça o time que vai a campo nesta quarta.

As voltas de Mercado e Wanderson dão ao zagueiro e ao atacante, respectivamente, um lugar na equipe titular. Eles voltam nos lugares de Vitão e Maurício, com Dalbert substituindo Renê. No meio-campo, Gabriel e Rômulo disputam uma vaga no lugar de Johnny.

Dessa forma, o provável Internacional para o jogo conta com Rochet; Bustos, Igor Gomes, Mercado e Dalbert; Gabriel (Rômulo), Aránguiz, De Pena e Wanderson; Alan Patrick e Valencia.