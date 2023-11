West Ham x Arsenal: escalações e onde assistir

West Ham e Arsenal se enfrentam, nesta quarta-feira (1), às 16h30, em jogo único pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. Ou seja, quem vencer a partida que será disputada no Estádio Olímpico de Londres garante vaga nas quartas de final. Ao mesmo tempo, em caso de empate, o duelo poderá ser decidido nos pênaltis. O confronto terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e no streaming da Star +.

Como chega o West Ham?

Em busca do título inédito da Copa da Liga Inglesa, o West Ham terá um grande desafia nesta quarta-feira. Além de enfrentar uma das melhores equipes do futebol inglês, os Hammers precisam encerrar uma sequência de quatro jogos sem vitória. Assim, no último compromisso da equipe, o resultado foi uma derrota por 1 a 0 para o Everton, que luta contra o rebaixamento na Premier League.

No entanto, a boa notícia é que o técnico David Moyes tem todos os seus jogadores à disposição e poderá entrar em campo com força máxima nesta quarta-feira.

Como chega o Arsenal?

Os Gunners vivem um início de temporada empolgante e sofreram apenas a derrota para o Lens, da França, por 2 a 1, de virada, pela fase de grupos na Champions. No entanto, o Arsenal ainda é o líder da chave e também está na briga pelo topo da tabela da Premier League.

Dessa maneira, o Arsenal aparece como favorito para avançar na Copa da Liga Inglesa. Por outro lado, o técnico Mikel Arteta terá problemas na escalação. Gabriel Jesus e Thomas Partey, lesionados, não estão à disposição do treinador.

West Ham x Arsenal

Oitavas de final da Copa da Liga Inglesa

Data e horário: quarta-feira, 01/11/2023, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Londres (ING)

West Ham: Areola; Coufal, Zouma, Aguerd e Cresswell; Ward-Prowse, Edson Álvarez, Lucas Paquetá e Kudus; Bowen e Michail Antonio. Técnico: David Moyes.

Arsenal: Raya (Ramsdale); Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães e Zinchenko; Declan Rice, Fábio Vieira e Odegaard; Saka, Gabriel Martinelli e Nketiah. Técnico: Mikel Arteta.

Onde assistir: ESPN e Star+

