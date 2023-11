Coritiba x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Coritiba e Grêmio duelam nesta quarta-feira (01), às 20h, no Couto Pereira, pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro. O Coxa chega empolgado após vencer o Internacional por 4 a 3, no Beira-Rio e segue sonhando em escapar do rebaixamento. Por outro lado, o Tricolor Gaúcho também vem de vitória, ao bater o América-MG, pelo mesmo placar, em Belo Horizonte, voltando ao G-4 e querendo uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere

Como chega o Coritiba?

O técnico Thiago Kosloski não terá o lateral-direito Natanael. Afinal, o defensor foi punido com o terceiro amarelo no Beira-Rio. Contudo, o atacante Slimani é a principal novidade. Ele não atuou contra o Inter, mas voltará ao time titular, assim como o volante Willian Farias. O centroavante ficou fora após sentir um desconforto muscular no treino, mas está recuperado. Já o meio-campista cumpriu suspensão contra o Internacional e está de volta.

Como chega o Grêmio?

Por outro lado, o técnico Renato Portaluppi terá novidades na equipe. Afinal, Geromel, com desgaste muscular, e Kannemann, que cumpriu suspensão, estão de volta e reforçam o Grêmio. Além disso, o lateral-esquerdo Cuiabano e o meio-campista Carballo, que se recuperam de lesões, podem ser relacionados para o duelo contra o Coxa. O volante uruguaio, por exemplo, não atua desde a derrota no Gre-Nal 440 no Beira-Rio. Ele trata um quadro de pubalgia e voltou a treinar com bola nos últimos dias. Já o defensor se recuperou de uma uma lesão muscular na coxa direita e foi relacionado.

CORITIBA X GRÊMIO

31ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 01/11/2023, às 20h (de Brasília)

Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)

CORITIBA: Gabriel; Diogo Batista, Thalisson Gabriel, Henrique e Victor Luís; Willian Farias e Sebastián Gómez; Moreno, Bianqui e Slimani; Robson. Técnico: Thiago Kosloski.

GRÊMIO: Gabriel Grando; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti e Pepê; Galdino, Cristaldo e Besozzi; Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Renan Aguiar da Costa (CE)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

