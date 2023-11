Boca Juniors divulga lista de relacionados para a decisão da Libertadores

O Boca Juniors divulgou, na noite desta terça-feira, a sua lista de relacionados para a decisão da Libertadores, diante do Fluminense. O confronto que vale a glória eterna acontecerá no próximo sábado (4), às 17h (de Brasília), no Maracanã.

O técnico Jorge Almirón incluiu todos os jogadores do elenco na relação, em muito, por conta da importância do certame. Caso, por exemplo, do atacante Exequiel Zeballos, nome que não tem condições de jogo por lesões no ligamento externo e no menisco do joelho direito.

A ideia de Almirón é fazer com que os atletas de fora do confronto trabalhem com o anímico e emocional daqueles que terão a responsabilidade de conquistar a sétima taça de Libertadores para o Boca.

Em relação ao time que deve começar jogando, salvo uma surpresa de última hora, a escalação inicial está bem encaminhada. Como resultado de expulsão na semifinal, Marcos Rojo deve ser substituído por Nicolás Valentini em comparação com o 11 inicial que eliminou o Palmeiras. Sendo assim, a escalação projetada tem Sergio Romero; Luís Advíncula, Nicolás Figal, Nicolás Valentini e Frank Fabra; Cristian Medina, Equi Fernández, Pol Fernández e Valentín Barco; Miguel Merentiel e Edinson Cavani.

