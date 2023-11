Flamengo x Santos: Onde assistir, escalações e arbitragem

Após a primeira derrota de Tite no comando do Flamengo, a equipe carioca volta a campo nesta quarta-feira (1), às 20h (de Brasília), para medir forças com o Santos, pela 31ª rodada do Brasileirão. O confronto será no Mané Garrincha, visto que a Conmebol está preparando o Maracanã para receber a decisão da Copa Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors, dia 4. No primeiro turno, o time carioca venceu por 3 a 2, na Vila Belmiro, e o Peixe tenta dar o troco para se afastar do Z4.

Com 50 pontos, o Rubro-Negro caiu para a quinta colocação depois do revés, de virada, para o Grêmio, em Porto Alegre. Nesse sentido, o time da Gávea tenta voltar a vencer para entrar no G4 e encurtar a distância para o líder Botafogo. A atual diferença para o Glorioso é de 9 pontos, e ambas as equipes têm uma partida a menos na competição.

O Peixe, por sua vez. permaneceu fora da zona de rebaixamento com o empate no clássico polêmico com o Corinthians. No momento, a equipe soma 34 pontos, dois à frente do Goiás, primeiro adversário presente no Z4. O Campeonato Brasileiro está em sua reta final, portanto, restam apenas oito rodadas, que prometem muita emoção.

Onde assistir

O confronto desta quarta-feira (1) terá a transmissão doas canais Premiere.

Como chega o Flamengo

O maior problema de Tite para montar os onze que iniciam em Brasília será no meio de campo. Erick Pulgar, um dos grandes destaques da temporada, recebeu o terceiro amarelo. Além dele, Everton Ribeiro também está suspenso e desfalca o Rubro-Negro.

Do mesmo modo, o comandante não terá à disposição David Luiz e Allan, ambos lesionados. O primeiro teve uma entorse no tornozelo direito, entretanto não teve fratura, enquanto o segundo teve uma fáscia plantar do pé esquerdo e só deve voltar em 2024.

Por outro lado, Fabrício Bruno volta de suspensão e será o titular na defesa, enquanto Léo Pereira se recuperou de uma fissura no sétimo arco costal esquerdo, no tórax.

Como chega o Santos

Principal destaque do Peixe na temporada, Marcos Leonardo será desfalque diante da equipe carioca por ter recebido o terceiro amarelo. Dessa forma, a tendência é que o argentino Julio Furch, que é apelidado de Imperador em seus país, seja o titular.

No sistema defensivo, Marcelo Fernandes terá que fazer algumas alterações em Brasília. O titular João Basso lesionou o bíceps femoral da coxa esquerda e está fora de combate. Sendo assim, o comandante deve organizar a defesa com Messias ao lado de Joaquim de Dodô.

Por fim, os lesionados Alfredo Morelos, Alison, Felipe Jonatan, Alex Nascimento e Sandry estão fora. Além deles, o atacante Bruno Mezenga e o meia Luan Dias tratam de dores musculares.

FLAMENGO X SANTOS

31ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 01/11/2023 às 20h (de Brasília)

Local: Mané Garrincha (DF)

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta; Luíz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Tite

SANTOS: João Paulo; Joaquim, Messias e Dodô; Lucas Braga, Tomás Rincón, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevyson; Soteldo e Julio Furch. Técnico: Marcelo Fernandes

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Guilherme Daias Camilo (FIFA-MG) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (FIFA-RN)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook