Com reservas, Flu perde para o Bahia antes da final da Libertadores

Foco na Libertadores. No último jogo antes da decisão do torneio continental, o Fluminense visitou o Bahia nesta terça-feira, na Arena Fonte Nova, e perdeu para o clube de Salvador por 1 a 0. Com time reserva, pensando já no Boca Juniors (ARG), o Tricolor carioca até criou chances, mas não foi páreo para o Esquadrão de Aço. Everaldo marcou o gol da partida.

Com o resultado, o Bahia chega aos 37 pontos e dá um salto na tabela, neste momento na 13ª colocação. O time baiano, porém, pode perder a posição ao longo da rodada. Na briga contra o rebaixamento, a equipe está, agora, a cinco pontos do Z4. O Fluminense, por sua vez, segue estacionado nos 45 pontos e pode ver a distância para a zona de classificação para a Libertadores aumentar. O time de Laranjeiras está na oitava colocação.

Primeiro tempo

Jogando com reservas, o Fluminense partiu para cima do Bahia no primeiro tempo e criou as melhores oportunidades de gol. O time tricolor foi melhor ao longo dos 45 minutos iniciais, mas pecou na hora da finalização. Os comandados de Eduardo Barros acertaram o travessão de Marcos Felipe duas vezes, com Giovanni e Leo Fernández. O Bahia, que fazia partida ruim em casa, aproveitou uma das raras chances que teve no fim da etapa inicial. Aos 38, Camilo Cándido acertou cruzamento da esquerda, e Everaldo, na segunda trave, subiu mais que a marcação para cabecear. O goleiro Vitor Eudes demorou a cair e viu a bola tocar na trave e entrar no cantinho.

Segundo tempo

Atrás no marcador, o Fluminense se lançou ao ataque no segundo tempo, mesmo com time reserva. Afinal, se o foco é o título da Libertadores, a classificação no Brasileirão precisa ficar sob atenção, uma vez que a vaga na próxima edição do torneio continental não está garantida neste momento. O time carioca pressionou o Bahia, que segurou o resultado e tentou sair em contra-ataques. As duas equipes tiveram algumas boas chances de balançar as redes, mas nada que levasse tanto perigo. Nos acréscimos, Isaac teve grande chance de empatar, mas chutou para fora. O jovem do Flu aproveitou erro de Ademir, limpou a marcação, mas bateu mal na hora da conclusão.

E agora?

Bahia e Fluminense agora pensam em coisas distintas no decorrer da semana. Os dois clubes entram em campo no próximo sábado, mas por competições diferentes. O Esquadrão de Aço encara o Grêmio, fora de casa, pelo Brasileirão 2023. O Tricolor do Rio de Janeiro, por sua vez, faz a tão aguardada final da Libertadores 2023, contra o Boca Juniors (ARG), no Maracanã.

BAHIA 1 x 0 FLUMINENSE

Campeonato Brasileiro 2023 – 31ª rodada

Data: 31/10/2023, às 19h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Público: 34.319 torcedores

Renda: R$ 993.789,00

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Rezende, Yago Felipe (Léo Cittadini, 50’/2ºT), Thaciano (Luciano Juba, 33’/2ºT) e Cauly (Diego Rosa, 33’/2ºT); Biel (Ademir, 16’/2ºT) e Everaldo (Vinicius Mingotti, 33’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni

FLUMINENSE: Vitor Eudes; Guga, Felipe Andrade (Arthur, 33’/2ºT), David Braz e Alexsander (Rafael Monteiro, 48’/2ºT); Thiago Santos, Giovanni (Isaac, 21’/2ºT), Daniel e Leo Fernández; Lelê (João Neto, 32’/2ºT) e Yony González. Técnico: Eduardo Barros

Gols: Everaldo, 38’/1ºT (1-0)

Árbitro: Edina Alves Batista (Fifa-SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa-SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Cartão Amarelo: Gilberto e Kanu (BAH); Thiago Santos, Eduardo Barros, David Braz e Leo Fernández (FLU)

Cartão Vermelho: –

