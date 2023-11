Em novembro, Suárez deve voltar a ser convocado pelo Uruguai

Luis Suárez está perto de voltar a defender a seleção do Uruguai. Em princípio, essa é a informação que foi difundida pelo jornalista Federico Buysan. O profissional atua em diferentes emissoras do país como ‘Teledoce’ e a versão uruguaia da ‘DSports’.

Buysan apontou que o nome do Pistolero está na lista que o técnico Marcelo Bielsa está formatando para os próximos jogos da Celeste nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Os duelos serão contra Argentina (La Bombonera) e Bolívia (Centenario) nos dias 16 e 21 de novembro, respectivamente.

Uma vez que a situação se concretize, esta seria a primeira chance do atleta do Grêmio atuar com a camisa da seleção desde a última Copa do Mundo. Tendo 137 partidas e 68 gols assinalados (disparado, o maior artilheiro da história da seleção), ele enfrentou Gana, no dia 2 de dezembro do ano passado, pelo último jogo da fase de grupos no Qatar.

Suárez até deu assistência para um dos gols de Arrascaeta, participando ativamente do triunfo por 2 a 0. Contudo, a campanha pregressa condenou o selecionado uruguaio a uma precoce eliminação. Na chave em questão, Portugal e Coreia do Sul seguiram para as oitavas de final.

