Abel e comissão recebem homenagem por três anos de Palmeiras

O técnico Abel Ferreira e sua comissão técnica foram homenageados nesta terça-feira (31), pelos três anos de aniversário no Palmeiras. O clube preparou uma surpresa para o grupo, antes do treino realizado na Academia de Futebol, em São Paulo. O evento contou com a presença da presidente Leila Pereira e demais dirigentes palmeirenses.

Abel Ferreira estava ao lado do assistente técnico Carlos Martinho, o auxiliar Victor Castanheira, o preparador físico João Martins e o analista de desempenho Tiago Costa. Todos ganharam camisas personalizadas com o número 3, em referência aos anos de serviço dentro do Palmeiras.

Mas a homenagem ficou ainda mais emocionante com a surpreendente presença dos familiares de todos os membros da comissão. Muitos choraram com o tributo, que contou ainda com bolas autografadas e presentes de funcionários, como árvores bonsai de oliveiras. Abel Ferreira começou sua trajetória como técnico do Palmeiras em 30 de outubro de 2020. Desde então, comandou o time profissional em 245 partidas. Destas, venceu 140, empatou 59 e perdeu 46.

