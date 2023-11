Botafogo x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Em confronto entre primeiro e segundo colocados, Botafogo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (1), às 21h30, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Líder da competição, o Glorioso tem 59 pontos, com seis de vantagem sobre o Verdão, com 53. Assim, em caso de vitória paulista, a diferença cairá para três pontos.

No duelo do primeiro turno, quem levou a melhor foi a equipe de General Severiano. Com gol de Tiquinho Soares, o Botafogo, na época com Luís Castro, venceu por 1 a 0. Naquela partida, já no fim do segundo tempo, Raphael Veiga desperdiçou uma cobrança de pênalti para os donos da casa

Onde assistir

A TV Globo e o Premiere transmitem a partida entre Botafogo e Palmeiras.

Como está o Botafogo

Para o confronto diante do vice-líder, que conta com todos os ingressos vendidos, o técnico Lucio Flavio terá o “time ideal” à disposição. Afinal, Victor Sá, que cumpriu suspensão na última partida, retorna e começa no time titular. Assim, Luís Henrique, que o substituiu contra o Cuiabá, fica como opção no banco.

Aliás, o confronto desta quarta-feira coloca frente a frente a melhor defesa (Botafogo) contra o melhor ataque do Brasileirão (Palmeiras). Assim, a zaga alvinegra, que contou com alguns erros nos últimos jogos, precisará entrar em campo com a atenção redobrada.

Como está o Palmeiras

Assim como o Botafogo, o Palmeiras conta com um importante retorno ao time titular nesta rodada. O meia Zé Rafael, que cumpriu suspensão diante do Bahia, entra no lugar de Fabinho. Essa deverá ser a única alteração no Verdão para a partida desta quarta.

O Alviverde chega para o jogo decisivo motivado, afinal, vem de três vitórias consecutivas. Assim, contando com tropeços do rival, viu diminuir a diferença na pontuação.

BOTAFOGO X PALMEIRAS

31ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 1/11/2023, às 21h30

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Lucio Flavio

PALMEIRAS: Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Murilo; Mayke, Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga e Piquerez; Breno Lopes e Endrick. Técnico: Abel Ferreira

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Rafael da Silva Alves (Fifa-RS)

VAR: Rafael Traci (Fifa-SC)

