Guga diz que Fluminense merecia sorte melhor e foca em título da Libertadores: ‘Chegou a hora’

O Fluminense perdeu para o Bahia, nesta terça-feira, pelo Brasileirão, mas a atuação foi aprovada. Segundo o lateral-direito Guga, o Tricolor jogou bem mesmo com reservas na Fonte Nova. Pensando na final da Libertadores, o time carioca poupou os titulares.

“Foi no detalhe, tomamos o gol no descuido. A bola estava no nosso pé, mas a gente acabou de espaçando no time. e no contra-ataque levamos o gol. Mas temos que exaltar a grande partida que o time fez. É uma equipe que não vem jogando sempre, uma equipe muito nova… A gente tinha uma porção de garotos da base, até o Vitor Eudes fez a estreia hoje com a camisa do Fluminense. Acho que a gente fez um belo jogo e acho até que merecíamos, talvez, a vitória ou o empate por tudo o que a gente produziu aqui”, disse Guga.

Por fim, Guga afirmou que agora é hora de focar na decisão do torneio continental. No sábado, o Fluminense decide a final da Libertadores contra o Boca Juniors (ARG), e o ala encorpou o discurso da torcida ao dizer que “chegou a hora” de vencer a competição da Conmebol.

“Agora é focar no jogo do nosso ano, que é a final da Libertadores no sábado. Que a gente possa coroar esse grande trabalho, que vem sendo feito desde o ano passado, com o primeiro título. A gente sabe o quanto a torcida espera esse título, e acho que o Fluminense merece, acho que chegou a hora”, finalizou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.