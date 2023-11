Diniz relembra pedido para voltar ao Fluminense: ‘Nunca tinha feito’

Fernando Diniz não está de volta ao Fluminense por acaso. O treinador ligou para Mário Bittencourt, presidente do clube, em abril do ano passado e pediu para voltar a comandar a equipe tricolor. O técnico relembrou detalhes do momento.

“Mandei uma mensagem para ele (Mário), nunca tinha feito isso. Sou muito discreto em relação a isso. Mas sempre tive uma relação muito boa com o Mário Bittencourt e o Paulo Angioni (diretor de futebol). E senti no meu coração que era hora de voltar ao Fluminense”, afirmou Diniz ao portal “ge”.

LEIA MAIS: Torcedores do Boca cometem racismo em rede social do Fluminense

Chegada ao Fluminense

A história já havia sido revelada por Mário Bittencourt em setembro deste ano, durante uma entrevista para ESPN. No entanto, Fernando Diniz resolveu revelar mais detalhes sobre seu retorno ao Fluminense. O técnico atualmente vive um momento marcante no Rio de Janeiro.

“Foi uma coisa meio transcendental, que veio lá do fundo da alma, que se concretizou e tudo está valendo muito a pena. É um momento muito importante na história do clube, da minha história também, dos torcedores, é um momento único. Vamos trabalhar muito”, disse Diniz.

Diniz não viajou com a delegação do Fluminense para Salvador, onde o time perdeu por 1 a 0 para o Bahia na noite desta terça-feira (31), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador está próximo de fazer história no clube. Afinal, Boca Juniors e Fluminense se enfrentam no próximo sábado (4), às 17h, no Maracanã, pela final da Libertadores. Assim, os jogadores tricolores vão em busca do título inédito sob comando de Fernando Diniz.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.