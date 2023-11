Atlético x Fortaleza: Onde assistir, escalações e arbitragem

Em ótimo momento após as duas vitórias sobre Bragantino e Fluminense (que fizeram o time entrar na zona da Libertadores), o Atlético tem uma nova pedreira pela frente. Afinal, receberá, na Arena MRV, o atual vice-campeão da Sul-Americana, Fortaleza, que faz temporada muito boa. O jogo começa às 21h30 (de Brasília). Com 49 pontos, o Galo entrou na rodada na sexta posição e muito bem na briga por uma das vagas à Liberta. Mas, para isso, sabe que precisa vencer. Já o Fortaleza tem 42 pontos, em nono lugar. Mas tem dois jogos a menos. Assim, ainda pode se recuperar para buscar um lugar na Libertadores-2024. Porém, tem de vencer na casa dos mineiros.

Onde assistir

A partida entre o Galo e o “Laion” terá transmissão da TV Globo (apenas para MG e CE) e Premiere 3 a partir das 21h30 (de Brasília).

Como está o Atlético

Para o treinador Luiz Felipe Scolari, em time que está vencendo não se muda. Assim, o comandante manterá a equipe que vem muito bem nas últimas rodadas, com um meio de campo com boa pegada e o ataque com Hulk e Paulinho que estão se entendendo muito bem. Logo após o treino da tarde e foi para a concentração, no próprio CT.

Como está o Fortaleza

O time embarcou na tarde desta terça-feira para Belo Horizonte, onde se concentra para a partida. Apesar do apoio da torcida no desembarque em Fortaleza após perder para a LDU nos pênaltis na final da Sula (no sábado), o treinador Juan Vojvoda sabe que tem um grande desafio: será manter o moral elevado após derrota tão dolorosa no jogo mais importante da história do clube. Além disso, o time vem com quatro desfalques: os zagueiros Titi e Brítez, além de Bruno Pacheco e Sasha, todos suspensos. Como Calebe e Hércules seguem machucados e não foram relacionados, o técnico Vojvoda usou o treino de hoje no CT em Fortaleza para definir o mistão. Assim, Benevenuto e Tobias formarão a zaga e Escobar estará no meio de campo.

ATLÉTICO X FORTALEZA

30ª rodada do Brasileirão

Data e horário: 1/11/2023, 21h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO: Everson; Saravia, Lemos, Jemerson e Arana; Otavio, Alan Franco, Zaracho e Rubens; Paulinho e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Benevenuto, Tobias e Escobar; Zé Welison, Kaio, Pochettino e Guilherme; Marinho e Lucero. Técnico: Juan Vojvoda

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)

