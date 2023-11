Seleção Feminina perde para o Canadá em segundo amistoso

A Seleção Brasileira Feminina perdeu para o Canadá nesta terça-feira (31), em amistoso realizado em Halifax, pelo placar de 2 a 0. A partida marcou a despedida de Christine Sinclair da seleção canadense, histórica atacante daquele país e que disputou seis Copas do Mundo. Os gols foram marcados por Huitema e Rose, ambos no segundo tempo.

O jogo começou com uma homenagem a Sinclair, que contou com a presença de Marta. As duas craques históricas trocaram camisetas: a 10 do Brasil e a 12 do Canadá, vestida pela atacante nas últimas seis Copas do Mundo. Com a bola rolando, o Brasil foi melhor na primeira etapa, mas não conseguiu o gol. Ary Borges e Marta estiveram perto do gol, errando o alvo por pouco.

Por outro lado, Gilles e Leon obrigaram a goleira Lelê a fazer duas ótimas defesas antes do intervalo. O Canadá voltou melhor que a Seleção no segundo tempo e colocou uma bola na trave com Lacasse. Mas o gol acabou saindo aos 24 minutos, quando Lawrence cruzou e Huitema cabeceou para abrir o placar em favor das canadenses.

O Brasil tentou ensaiar uma reação em busca do empate, mas o Canadá matou o jogo aos 44. Após lançamento da defesa, Lacasse raspou de cabeça e Rose entrou livre para tocar na saída de Lelê e fazer 2 a 0, fechando o marcador.

