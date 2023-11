Eduardo Barros elogia atuação em derrota do Fluminense

Auxiliar de Fernando Diniz, Eduardo Barros analisou a derrota do Fluminense para o Bahia, nesta terça-feira, pelo Brasileirão. O técnico tricolor estava suspenso e foi substituído na Arena Fonte Nova, em partida que o time carioca entrou em campo com reservas.

Após a partida, em entrevista coletiva, Barros falou que o Flu jogou bem, mas que pecou nas finalizações. No primeiro tempo, Giovanni e Leo Fernández chegaram a acertar o travessão de Marcos Felipe.

“Faltaram mais precisões nas ocasiões reais de gols que nós tivemos. Tivemos finalizações na trave, chegadas em situações de bola parada, cruzamentos e tivemos também situações de enfrentamento com o goleiro que infelizmente a gente não foi competente suficiente pra colocar a bola dentro do gol. A questão foi de precisão nas finalizações. Nós tivemos mais finalizações, mais finalizações certas, mais cruzamentos e não fomos competentes pra transformar essas situações que nós tivemos em gols. Se tivesse faltado entrosamento, nós não teríamos nem criados as alternativas e nós criamos do início até o final”, disse Eduardo.

O auxiliar de Diniz disse que o time reserva foi bem. Já pensando na final da Libertadores, Eduardo Barros disse que o time sai fortalecido para sábado.