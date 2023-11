Internacional x América-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca de melhores posições no Campeonato Brasileiro, o Internacional recebe o América-MG na noite desta quarta-feira (1/11), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 31ª rodada.

Com 38 pontos, o Colorado ainda sonha com uma vaga na Libertadores de 2024. Mas, sobretudo, manter distância da zona de rebaixamento. A distância, que já foi menor, atualmente está em seis pontos.

O Coelho, por sua vez, está praticamente rebaixado para a Série B do Brasileirão. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o clube tem 99,95% chance de queda. São apenas 19 pontos até o momento na competição nacional.

Onde assistir

O jogo será transmitido pelo canal Premiere.

Como chega o Internacional

Eduardo Coudet tem problemas na preparação de sua equipe. Afinal, os meias Johnny e Maurício estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Além disso, o zagueiro Vitão foi expulso contra o Coritiba, no último domingo (29). Aliás, o lateral Renê sofreu lesão na coxa esquerda e deve ficar ausente por quatro semanas.

No entanto, o treinador argentino poderá contar com retornos importantes. Afinal, o zagueiro Gabriel Mercado e o atacante Wanderson cumpriram suspensão automática na última rodada e estão liberados para o duelo contra o Coelho.

Como chega o América-MG

O Coelho tem apenas um grande problema para o jogo contra o Internacional. Afinal, Rodrigo Varanda segue entregue ao departamento médico e trata uma lesão no joelho direito.

O técnico Fabián Bustos, aliás, ainda não adiantou o time que vai a campo. Todavia, diante do que apresentou nos treinamentos, a tendência é a de que o time não tenha grandes alterações em relação ao grupo que entrou em campo na derrota para o Grêmio, por 4 a 3, no último sábado (28). Caso tenha alguma mudança, será a saída de Alê do meio-campo para a entrada de Felipe Azevedo.

INTERNACIONAL X AMÉRICA-MG

31ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 1/11/2023, às 19h

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Internacional: Rochet; Bustos, Nico Hernández (Igor Gomes), Gabriel Mercado e Dalbert; Bruno Henrique (Gabriel), Aránguiz, Alan Patrick e De Pena; Wanderson e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

América-MG: Jori; Rodriguinho, Ricardo Silva, Iago Maidana, Danilo Avelar e Marlon; Martínez, Juninho e Benítez ; Mastriani e Azevedo. Técnico: Fabián Bustos.

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa-SP) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)

VAR: Wagner Reway (Fifa-PB)

