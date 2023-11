Bournemouth x Liverpool: escalações e onde assistir

Bournemouth e Liverpool se enfrentam, nesta quarta-feira (1), às 15h45, em jogo único pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. Ou seja, quem vencer a partida que será disputada no Vitality Stadium garante vaga nas quartas de final. Ao mesmo tempo, em caso de empate, o duelo poderá ser decidido nos pênaltis. O confronto terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e no streaming da Star +.

Como chega o Bournemouth?

O Bournemouth vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o Burnley, na Premier League, com motivos para ficar animado. Isto porque, o clube celebrou a primeira vitória no Campeonato Inglês após 10 rodadas e terá a oportunidade de jogar em casa nesta quarta-feira para tentar surpreender o Liverpool.

No entanto, o técnico Andoni Iraola está com uma série de lesões em seu elenco. Tyler Adams, Emiliano Marcondes, Ryan Fredericks, e o goleiro titular Neto, estão lesionados e não entram em campo nesta quarta-feira. Ao mesmo tempo, Lewis Cook cumprirá o segundo jogo de uma suspensão de três partidas devido a um cartão vermelho recebido contra o Wolverhampton.

Como chega o Liverpool?

Por outro lado, o Liverpool aparece como grande favorito para avançar de fase na Copa da Liga Inglesa. Porém, o técnico Jurgen Klopp terá a baixa do atacante Luis Díaz. Os pais do colombiano foram reportados como sequestrados no último sábado (28), o que já havia deixado o jogador de fora do último compromisso da equipe contra o Nottingham Forest. Apesar de a mãe do jogador ter sido resgatada, o pai dele segue desaparecido.

Além disso, Robertson, Stefan Bajcetic, Thiago Alcântara e Ben Doak, lesionados, completam a lista de desfalques dos Reds.

Bournemouth x Liverpool

Oitavas de final da Copa da Liga Inglesa

Data e horário: quarta-feira, 01/11/2023, às 16h30 (de Brasília)

Local: Vitality Stadium, em Bournemouth (ING)

Bournemouth: Radu; Smith, Zabarnyi, Mepham, Kerkez; Rothwell, Billing; Ouattara, Semenyo, Sinisterra; Solanke. Técnico: Andoni Iraola.

Liverpool: Kelleher; Gomez, Quansah, Matip, Chambers; Elliott, Endo, Jones; Salah, Nunez, Gakpo. Técnico: Jurgen Klopp.

Onde assistir: ESPN 2 e Star+

