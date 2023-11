Manchester United x Newcastle: escalações e onde assistir

Dia de jogo grande na Copa da Liga Inglesa. Manchester United e Newcastle se enfrentam nesta quarta-feira (1), às 17h15, em jogo único pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa e, de quebra, vão reeditar a última final da competição. Ao mesmo tempo, quem vencer a partida que será disputada em Old Trafford garante vaga nas quartas. Assim, em caso de empate, o duelo será decidido nos pênaltis. O confronto terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e no streaming da Star +.

Como chega o Manchester United?

Atual campeão da Copa da Liga Inglesa, o Manchester United tenta defender o título e buscar o hepta da competição. No entanto, o time comandado pelo técnico Erik ten Hag não faz um grande início de temporada e vem de uma derrota para o City por 3 a 0, na Premier League.

Além disso, os Red Devils seguem com uma série de desfalques na equipe. Luke Shaw, Wan-Bissaka, Malacia e Lisandro Martínez, lesionados, estão fora do jogo. No entanto, o United poderá contar com o retorno de Casemiro. O brasileiro está recuperado de uma lesão sofrida enquanto servia a Seleção Brasileira na última Data Fifa e pode ganhar alguns minutos nesta quarta-feira.

Bournemouth x Liverpool: escalações e onde assistir

Como chega o Newcastle?

Em busca do título inédito, o Newcastle atravessa uma temporada histórica, na qual voltou a disputar uma edição de Champions após 30 anos. Além disso, o time comandado pelo técnico Eddie Howe entra em campo com um sentimento de revanche, uma vez que perderam a final da Copa da Liga Inglesa para o Manchester United na última temporada.

Ao mesmo tempo, o Newcastle eliminou nada menos que o Manchester City na rodada passada da Copa da Liga Inglesa e chega embalado para fazer mais uma grande vítima na competição.

Por fim, o técnico Eddie Howe tem o desfalque confirmado de Sandro Tonali, contratação mais cara da história do clube que está suspenso pela Fifa após estar envolvido em esquema de apostas. Além disso, Isak Murphy e Botman aparecem como dúvida.

Manchester United x Newcastle

Oitavas de final da Copa da Liga Inglesa

Data e horário: quarta-feira, 01/11/2023, às 17h15 (de Brasília)

Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

Manchester United: Onana, Dalot, Maguire, Evans e Reguilón; Amrabat (Casemiro), McTominay e Bruno Fernandes; Rashford (Antony), Martial e Hojlund. Técnico: Erik ten Hag.

Newcastle: Pope, Trippier, Lascelles, Schar e Burn; Bruno Guimarães, Longstaff e Joelinton; Almirón, Callum Wilson e Anthony Gordon. Técnico: Eddie Howe.

Onde assistir: ESPN e Star+

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.