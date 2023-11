Atlético-GO e Novorizontino fazem decisão em busca da Série A

Atlético-GO e Novorizontino se encontram nesta quarta-feira (1), em jogo decisivo pela 35ª rodada da Série B. Em Goiânia, o Dragão tenta se recuperar da derrota para o Vila Nova para poder encaminhar a subida para a elite. Por outro lado, os paulistas poderão ter sua última chance de alcançar o G-4, já que estão em sexto lugar e têm 56 pontos. Os donos da casa, em terceiro, somam 59.

Os atleticanos poderiam estar em situação um pouco mais cômoda na luta pelo acesso, mas perderam esta chance no fim de semana. O Dragão perdeu para o Vila Nova, no clássico local, permitindo assim a chegada dos adversários. Entre eles, o próprio Novorizontino, que irá ultrapassar o Atlético-GO se acaso vencer. Neste caso, ambos ficariam com 59 pontos, mas a vantagem seria paulista, pelo número de vitórias.

Os goianienses terão pelo menos dois desfalques em seu time titular. Os laterais Tubarão e Heron estão suspensos e, portanto, não jogam. Rodrigo Soares e Lucas Esteves, respectivamente, deverão ser os substitutos escolhidos pelo técnico Jair Ventura. A equipe confia no bom retrospecto no Estádio Antônio Accioly para ficar mais perto da vaga na Série A.

Por outro lado, o Novorizontino vem de vitória sobre a Ponte Preta por 2 a 0. A equipe de Eduardo Baptista também terá baixas, como o volante Bruno Silva e o meia Léo Tocantins. Ainda assim, os paulistas estão embalados e podem entrar na tão esperada zona de classificação em caso de triunfo fora de casa.

