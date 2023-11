Palmeiras tenta reviver 2009, mas agora com final feliz pelo título brasileiro

O Campeonato Brasileiro parte para sua reta decisiva, e o Palmeiras segue sonhando com o título. Por mais que seja difícil, o Alviverde tem nesta quarta-feira o que pode ser uma “final antecipada” diante do líder Botafogo, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Em um duelo de líder contra vice-líder, as equipes estão separadas por seis pontos na classificação. O Palmeiras, aliás, entrou em campo uma vez a mais na competição. Já o Botafogo tem um jogo por fazer contra o Fortaleza.

Na caça ao título, o cenário lembra um pouco o que aconteceu há 14 anos, em 2009. Na ocasião, o Palmeiras liderava o Brasileirão com folga, mas o troféu acabou com o Flamengo, após arrancada incrível. Desta vez, o Verdão tenta repetir aquele roteiro. Mas agora com final feliz.

Ao Palmeiras, só a vitória interessa

O Palmeiras venceu as últimas três rodadas e iniciou uma espécie de reação. Após a derrota para o Atlético-MG, o time de Abel Ferreira estava na quinta colocação do Brasileirão, fora do G4. Àquela altura, a distância para o Botafogo era de 14 pontos. Agora, menos da metade dos pontos separam os clubes.

Voltando para 2009, a reação rubro-negra começou mais ou menos no mesmo período. Após a conclusão da 27ª rodada, a diferença entre o líder Palmeiras e o Flamengo, então sexto colocado, era de 12 pontos. A partir dali, o time da Gávea venceu oito dos 11 jogos restantes. Nesta sequência, o Flamengo bateu o próprio Palmeiras, em São Paulo, num confronto direto.

A oito rodadas do fim, é hora de saber se 2023 repetirá às avessas a temporada 2009, com final feliz para os palmeirenses. Ou então com a sensação de que dava para ir mais longe.

