Felipe Melo é torcedor do Boca? Paixão declarada já teve até treta com o River Plate

Não é de hoje. A relação de carinho entre Felipe Melo e Boca Juniors já é conhecida há alguns anos. Agora, o jogador do Fluminense terá de enfrentar o gigante argentino na final da Libertadores, no dia 4, sábado, no Maracanã. Em 2020, quando jogava pelo Palmeiras, o zagueiro/volante deu uma entrevista ao tradicional jornal “Olé”, da Argentina, na qual falava abertamente sobre o seu amor pelo Boca. Antes, ele já tinha vibrado com títulos do time argentino por meio de redes sociais.

“Começou quando era pequeno, antes de nada com o Maradona, em partidas do Campeonato Argentino, o Clausura. Ver o Boca Juniors, a mítica Bombonera, isso sempre me encantou. Sempre gostei do Boca Juniors”, disse o brasileiro ao diário argentino na ocasião.

De tanto declarar seu amor pelo Boca Juniors, Felipe Melo já teve a contratação pedida pela torcida do Boca em algumas ocasiões, quando teve o nome especulado no clube. Não seria de estranhar, portanto, que o defensor brasileiro, hoje com 40 anos, ainda venha a defender a camisa dos Xeneizes em algum momento.

“A verdade é que o Boca me encanta. Não disse que quero jogar no Boca, sou torcedor do Boca na Argentina. A torcida sempre me encantou, é a melhor do mundo. Eu gostaria muito, de verdade, de ir até a Argentina depois de aposentado e ver um jogo do Boca na Bombonera. Mas não no camarote”, disse Felipe Melo em entrevista à ESPN argentina em 2021.

As declarações de amor de Felipe Melo pelo Boca Juniors já chegaram a incomodar a torcida do Palmeiras quando ele vestia a camisa alviverde, em 2021.

Cano diz que Felipe Melo é ‘bostero’

O argentino Germán Cano já afirmou que Felipe Melo é, sim, torcedor do Boca Juniors, e que os dois acompanham jogos da equipe xeneize pela internet.

“Ele é muito torcedor do Boca Juniors. Assiste a todos os jogos pelo celular. Fala muito bem espanhol”, disse Cano em entrevista ao “Olé”.

Treta de Felipe Melo com o River Plate

Recentemente, no duelo entre River Plate e Fluminense pela fase de grupos da Libertadores, na Argentina, Felipe Melo entrou em polêmica com a torcida do time local. O brasileiro fez gestos de “galinha” em direção aos fãs do Millonarios, em referência a um apelido ofensivo contra o River.

Felipe Melo chegou a ser advertido pela polícia argentina por causa dos gestos. Na entrevista coletiva, após o jogo, o brasileiro voltou a provocar o River Plate e citou o Boca.

“Especial é jogar contra o Boca Juniors. Jogar contra o River é uma partida normal para mim. Especial é jogar com a camisa do Fluminense. Especial é jogar uma Copa Libertadores. Aqui foi normal, entrei em campo e tentei ajudar a minha equipe da melhor maneira possível. Especial para mim é jogar contra o Boca. Contra o River é igual”, disse o brasileiro, na ocasião.

