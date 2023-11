Sem ingresso para a final da Libertadores, fãs do Boca curtem o Rio

O Rio de Janeiro já conta com milhares de torcedores do Boca Juniors circulando pela cidade para a final da Libertadores deste sábado (4/11) contra o Fluminense. Cerca de 50 mil são esperados de acordo com as últimas contas das autoridades. Eduardo e Gastón são pai e filho. Felipe, amigo da família, também veio com eles. Todos são da cidade de Tucumán, no Norte da Argentina e que fica a cerca de 3.000km do Rio.

Mesmo com o câmbio muito desfavorável (a Argentina tem inflação de 138% ao ano, a do Brasil está em 5%) eles decidiram incentivar o Boca no Rio. E mais: cientes de que dificilmente conseguirão ingressos para o jogo. Assim, deverão acompanhar a final pelos telões espalhados na cidade. Mas isso não será problema.

“Não hesitamos em vir porque sabemos que os preços vão ficar mais caros com o passar dos dias. E não temos ingresso. Mas queríamos e tivemos que vir, para apoiar a equipe, sentir o clima ” disse Felipe, que comentou como chegaram:

“Fomos carro para Foz do Iguaçu, que fica na fronteira com o Brasil com a Argentina, perto de 1.300km de conssa cidade. De lá, pegamos um vôo para o Rio. Já conhecíamos a cidade carioca. Mas, desta vez, com o Boca Juniors na final de uma Libertadores, será mais especial.

Torcedores do Boca confiantes no Maracanazo

Nesta terça-feira, eles estavam curtindo o sol na Praia de Copacabana. Esquentando as turbinas para a decisão. E a expectativa é grande porque, se vencer será a sétima Libertadores dos Xeneizes.

“Imaginamos vencer, seria o melhor, histórico. Diria que seria como um Maracanazo ao estilo uruguaio de 1950”, afirmou Gastón.

Eduardo, pai de Gastón, diz que a paixão pelo time do Boca é imensurável.

“Estamos felizes por estar neste paraíso que é o Rio. Temos uma boa tradição na Copa Liberdores, será uma bela final”.

Felipe disse que é um sonho viver aqui por causa da rivalidade com o Brasil. E que o Boca repita o sucesso da Argentina na Copa América de 2021, quando venceu o Brasil na final neste mesmo Maracanã.

“Espero que voltemos com a Copa.”

