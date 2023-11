Goleiro recebe sondagem e deve puxar saídas no São Paulo

O goleiro Felipe Alves recebeu sondagens de outros clubes e deve deixar o São Paulo em 2024. A saída era considerada praticamente certa, até porque o arqueiro deixou de ser relacionado por Dorival Júnior devido a problemas internos. Contudo, o jogador deve puxar uma fila de saídas do Tricolor.

Emprestado pelo Fortaleza ao São Paulo até dezembro de 2023, Felipe Alves ficará sem contrato a partir de janeiro. O seu vínculo com a equipe cearense também se encerra ao fim do empréstimo. Como nenhum dos dois clubes manifestou interesse em permanecer com o arqueiro, seus empresários têm conversado com outros times para que o goleiro volte a atuar na próxima temporada. A intenção é se manter em uma equipe da série A.

Neste momento, três clubes da série A, além de outros três da série B, que vêm brigando pelo acesso, consultaram o empresário do goleiro para saber da sua situação dentro do Tricolor. Não há, porém, nenhuma proposta concretizada para Felipe Alves neste momento. A expectativa é de que em novembro as ofertas comecem a chegar e ele defina seu futuro.

Goleiro deve puxar saídas do São Paulo

Contudo, o goleiro deve puxar uma fila de saídas do São Paulo na próxima temporada. Isso porque 11 jogadores não devem continuar no elenco de Dorival Júnior para 2024. Erison, David, Alexandre Pato, Walce, Belém, Raí Ramos, Nathan, Méndez, Pedro Vilhena e Marcos Paulo tem futuro incerto no Morumbi e podem deixar o clube.

As mais incertas são a de Erison, David e Alexandre Pato. Os dois primeiros interessam ao São Paulo, mas as negociações não são fáceis. O primeiro está emprestado pelo Botafogo, enquanto o segundo pertence ao Internacional. Os dois clubes fazem jogo duro nas negociações.

Por fim, Alexandre Pato ainda não sabe se terá um futuro no Morumbi. O atacante é muito querido no dia a dia e vem mostrando grande dedicação nos treinos. Contudo, não vem sendo relacionado nas últimas partidas e não faz parte dos planos do técnico Dorival Júnior.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.