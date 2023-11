Relembre a campanha do Fluminense até chegar à final da Libertadores

O torcedor do Fluminense já não aguenta mais esperar pelo dia 4 de novembro, sábado, quando será disputada a final da Libertadores contra o Boca Juniors, no Maracanã. A caminhada até a decisão foi marcada por fortes emoções e gols épicos. O adversário que colocou o Tricolor em um cenário de maior adversidade foi o Internacional, já na semifinal. Relembre a trajetória do Tricolor das Laranjeiras.

Fluminense avança como primeiro colocado do Grupo D

O Fluminense avançou como primeiro colocado do Grupo D, com 10 pontos. O Tricolor começou com tudo e conquistou logo três vitórias nos três primeiros jogos. Destaque para a incrível goleada sobre o River Plate, no Maracanã, por 5 a 1. Depois, o time relaxou e sofreu duas derrotas e chegou pressionado para a última rodada, quando empatou com o Sporting Cristal em jogo tenso, que terminou com misto de vaias e aplausos no Maracanã. O resultado foi o suficiente para o time avançar às oitavas de final com dez pontos. Veja os placares dos jogos dessa fase logo abaixo.

Sporting Cristal 1 x 3 Fluminense

Fluminense 1 x 0 The Strongest

Fluminense 5 x 1 River Plate

The Strongest 1 x 0 Fluminense

River Plate 2 x 0 Fluminense

Fluminense 1 x 1 Sporting Cristal

Fluminense passa pelo Argentino Juniors nas oitavas de final

O Tricolor passou pelo Argentino Juniors nas oitavas de final da Libertadores. Na ida, na Argentina, empate em 1 a 1, em jogo que ficou marcado pela expulsão de Marcelo em um lance trágico com o lateral-direito Luciano Sánchez. O jogador sofreu uma luxação completa do joelho esquerdo, em uma jogada acidental, mas o lateral tricolor recebeu cartão vermelho após análise do VAR. Quando a partida parecia perdida, Samuel Xavier deixou tudo igual para o time carioca, já aos 41 minutos do segundo tempo.

Na partida de volta, no Maracanã, o Tricolor venceu por 2 a 0 em um jogo que só foi definido no fim, quando parecia caminhar para a disputa de pênaltis. Aos 40 minutos do segundo tempo, Samuel Xavier, ele de novo, fez o gol do alívio. Já nos acréscimos, aos 51, John Kennedy ampliou, garantindo o Flu nas quartas de final.

Argentino Juniors 1 x 1 Fluminense

Fluminense 2 x 0 Argentino Juniors

Fluminense vence o Olimpia duas vezes e vai à semifinal

As quartas de final foram mais tranquilas para o Tricolor. O time comandado por Fernando Diniz venceu o Olimpia nos dois jogos, sem maiores dificuldades. O jogo de volta, claro, foi marcado por forte tensão, já que a equipe paraguaia é muito forte em casa. Porém, o Fluminense se impôs e venceu em pleno Defensores del Chaco.

Na ida, no Maracanã, vitória tricolor por 2 a 0 com gols de André e Cano. Na volta, John Kennedy e Cano, duas vezes, fizeram as honras pelo time carioca, com vaga garantida na semifinal.

Fluminense 2 x 0 Olimpia

Olimpia 1 x 3 Fluminense

Semifinal tensa com o Internacional termina com vitória de virada do Flu no Beira-Rio

Fluminense e Internacional fizeram uma semifinal cercada de tensão nos dois jogos. Na ida, no Maracanã, empate frustrante para o time carioca, em 2 a 2. Cano salvou o time de Diniz com dois gols, sendo o segundo quando o time perdia por 2 a 1, com um jogador a menos. Samuel Xavier, importante em outras fases, foi expulso ainda no primeiro tempo contra o Colorado e quase colocou tudo a perder.

Na volta, no Beira-Rio, o Inter saiu na frente com gol de Mercado no primeiro tempo. O Colorado teve ainda ótimas chances com Enner Valencia, que desperdiçou e foi alvo de muitas críticas. Quando tudo parecia perdido, o time carioca buscou a virada em apenas seis minutos mágicos, já no fim do segundo tempo. John Kennedy e Cano fizeram os gols de uma das vitórias mais importantes da história do Tricolor. Uma noite épica que ficará para sempre marcada na memória da torcida.

Fluminense 2 x 2 Internacional

Internacional 1 x 2 Fluminense

Cano é o artilheiro da Libertadores

Com 12 gols, Cano é o artilheiro da Libertadores 2023. O atacante foi decisivo em vários momentos, inclusive quando o time mais precisou dele, já no mata-mata.

A média de gols do atacante argentino nesta edição do torneio é assustadora: 1.09. Isso mesmo, mais de um gol por jogo, já que ele marcou 12 em 11 jogos.

