Chefe de arbitragem da CBF diz que pênalti em clássico é ‘interpretativo’

O presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Luiz Seneme, analisou o lance crucial e polêmico do clássico entre Corinthians e Santos. As equipes empataram em 1 a 1, neste domingo (29), na Neo Química Arena, pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão reclama muito de um pênalti marcado em Soteldo, nos acréscimos da partida.

Aos 48 minutos do segundo tempo, o venezuelano caiu na área após disputa com Bruno Méndez. Em princípio, o juiz da partida, Anderson Daronco, não viu falta. Contudo, ele foi chamado pelo VAR e mudou de opinião. Mendoza converteu a cobrança e empatou o jogo.

“Aqui é uma jogada interpretativa que me remete a duas perguntas principais: ‘Quem tem a posse da bola?’ e ‘Quem joga? Quem joga a bola e quem propõe o contato?’ Isso é fundamental para a análise de cada um. Aqui, eles (árbitros) analisaram que quem propõe o contato é o defensor e quem joga a bola é o atacante, apesar de o defensor ter tentado tocar a bola, o defensor não toca, quem toca é o atacante. A partir disso, o Anderson interpreta como uma ação imprudente”, avalia Seneme.

O chefe da arbitragem da CBF também afirmou que Daronco estava respaldado pela regra ao dizer que não viu o lance em campo e aceitar a recomendação do VAR para revisar a jogada em vídeo.

O Corinthians reclamou muito após o clássico. Além disso, o Timão prepara um dossiê para que o árbitro Anderson Daronco seja afastado do quadro de arbitragem da CBF.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.