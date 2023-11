Volante do Atlético trai esposa, em festinha, com quatro mulheres, diz jornalista

Um dos grandes nomes desde que Luiz Felipe Scolari assumiu o comando técnico do Atlético, o volante Otávio está envolvido em uma grande polêmica. Tudo porque ele foi pego em uma festa, com outras mulheres, em adultério.

O jornalista Léo Dias foi o primeiro a divulgar o alvoroço. O atleta promoveu uma reunião particular com quatro mulheres em Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte. No entanto, Otávio é casado com a influenciadora Bruna Fabris.

Ainda de acordo com a informação de Léo Dias, Otávio não era o único jogador que estava no local. Outros nomes, todavia, não foram divulgados pelo comunicador.

Por se tratar de um assunto particular, o Atlético informou que não vai se posicionar sobre o assunto. Ojogador, por sua vez, negou a traição por intermédio de um comunicado oficial.

“Sou uma pessoa que prezo pelo bem da minha família e não tolerarei tamanha leviandade. Quem me conhece bem sabe do meu caráter. Essa fake news não passará impune. Juntamente com o meu departamento jurídico buscarei os meios legais e, de antemão, já comunico que eu e a minha família não aceitaremos nenhuma proposta de acordo.Quero deixar claro que sigo totalmente focado em ajudar o Clube Atlético Mineiro na reta final do Campeonato Brasileiro e no objetivo de classificar o time à Libertadores de 2024. Essa inverdade publicada a meu respeito não irá me desestabilizar”, puntuou.

Otávio está concentrado para o jogo contra o Fortaleza, nesta quarta-feira (1), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Bicudo luta por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores nesta reta final da competição.

