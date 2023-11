Mano pode influenciar na renovação de dois veteranos no Corinthians

O Corinthians ainda tem pretensões no Brasileirão, como se afastar de vez da zona de rebaixamento e conseguir garantir uma vaga na Sul-Americana. Contudo, o Timão também não deixa de pensar na próxima temporada. O planejamento para 2024 passa muito por Mano Menezes, que deve permanecer no ano que vem. E a chegada do treinador fez com que o futuro de dois jogadores entrasse em pauta no Alvinegro.

Um deles é Giuliano. O meia estava em baixa sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, mas tem feito boas atuações com Mano Menezes. Ele participou de todos os jogos desde a chegada do treinador, sendo quatro no time titular e três no reserva. Aliás, o atleta deve começar a partida contra o Athletico Paranaense, nesta quarta-feira (01), na Neo Química Arena.

O seu bom desempenho nos últimos jogos, reabriu uma discussão que estava praticamente encerrada: o meia sairia ao final do contrato, em dezembro. Entretanto, com a provável permanência de Mano Menezes, seu vínculo pode ser estendido por mais um ano.

Situação parecida com a do zagueiro Gil. A diretoria entende que o defensor de 36 anos superou críticas e perseguições e retomou o bom futebol na temporada 2023. Muito também se passa pela chegada de Lucas Veríssimo, que trouxe mais segurança ao veterano na avaliação da cúpula alvinegra. Entretanto, Mano Menezes também teve sua parcela de responsabilidade.

A venda de Murillo para o Nottingham Forest, da Inglaterra, e a renovação emperrada de Bruno Méndez também colaboram para que Gil pelo menos esteja no elenco em 2024. Assim, o defensor pode ganhar uma sobrevida no Timão.

Negociações no Corinthians apenas após as eleições

Contudo, qualquer definição de uma possível renovação só deve acontecer no final do ano. O Alvinegro passará por eleições presidenciais neste mês de novembro. Assim, o próximo mandatário do Corinthians será o responsável pela montagem do elenco em 2024.

