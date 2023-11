Jornal espanhol chama Vini Jr de ‘Pinóquio’ mais uma vez

O “Superdeporte”, principal jornal esportivo de Valência, segue seus ataques contra Vini Jr. O atacante foi vítima de racismo, no fim da temporada passada, em maio, no encontro entre Real Madrid e Valencia, no Mestalla, pelo Campeonato Espanhol. Nesta quarta-feira (1), o diário, em sua capa, chamou, novamente, o craque brasileiro dos Merengues de “Pinóquio”.

“Muito fartos de Pinóquio – o show de Vinicius e suas mentiras continuam prejudicando injustamente a imagem do Valencia e de todos os seus torcedores”, escreve o jornal.

O diário seguiu a linha de pensamento do Valencia. Assim, o periódico ficou extremamente incomodado quando Vini recebeu o Prêmio Sócrates, durante a cerimônia da Bola de Ouro, na segunda-feira (30), em Paris.

Naquele momento, enquanto o Malvadeza discursava, o telão mostrava a imagem justamente daquela partida na qual o jogador foi insultado pelo público com ofensas racistas.

Em outubro, o mesmo “Superdeporte” classificou Vini como “Pinóquio” depois de o atacante depor na Justiça. Nos tribunais, ele reafirmou, então, que o estádio do Valencia o insultou racialmente. O diário escreveu, na ocasião, que o astro mentiu.

Ainda nesta semana, antes dos queixumes do jornal, o Valencia emitiu uma nota criticando a imagem que a organização do evento colocou no discurso de Vini.

Instituto Vini Jr

Sexto lugar no ranking geral da renomada revista “France Football”, o Malvadeza faturou o Prêmio Sócrates pelo trabalho no Instituto Vini Jr, do qual é o presidente. O projeto tem parceria com escolas públicas e utiliza o futebol como ferramenta na educação de crianças carentes.

Além do Instituto Vini Jr, o atacante do Real Madrid ficou marcado por sua luta contra o racismo no futebol espanhol. O brasileiro é, principalmente, alvo de injúria racial constantemente no país europeu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.