Maior campeão do Real Madrid, Marcelo busca a ‘Glória Eterna’ com o Fluminense; veja Raio-X dele na Libertadores

Marcelo não precisa provar mais nada para ninguém. Em 16 temporadas na Espanha, ele se transformou no maior campeão da história do Real Madrid, com 25 títulos oficiais, mesmo número de taças de Benzema. Foram “apenas” cinco Champions League, quatro Mundiais de CLubes, 3 Supertaças Europeias, 6 La Ligas, 2 Taças do Re e 5 Supertaças da Espanha. Agora, aos 35 anos, ele sonha com a “Glória Eterna” da Libertadores com o Fluminense, clube pelo qual foi relevado e diz ser torcedor.

“Não penso que sou um jogador consagrado, que tem muitos títulos. Sempre penso no agora e agora estou vivendo um dos melhores momentos da minha vida, disputando uma final com o Fluminense. O que eu fiz no passado já passou e acabou. O que me dá alegria e motivação todos os dias é o momento. Estou muito feliz de poder chegar em uma final de Libertadores com o meu time do coração. Um time que me criou. Essa alegria é em dobro”, disse o lateral em entrevista aos canais oficiais da Conmebol.

O Raio-X de Marcelo na Libertadores 2023

Partidas disputadas: 7

Minutos, em média, por jogo: 73

Toques na bola, em média: 62

Bolas recuperadas por jogo, em média: 5,1

Cartões amarelos: 1

Cartões vermelhos: 1

Marcelo fez sua reestreia pelo Fluminense 17 anos depois da saída justamente no primeiro jogo do Fluminense nesta Libertadores, na vitória de 3 a 1 sobre o Sporting Cristal. Na partida seguinte, contra o The Strongest, o camisa 12 estava jogando bem, mas teve que ser substituído ainda aos 29 minutos após sentir um desconforto na panturrilha.

Marcelo também teve boa atuação na goleada sobre o River Plate, por 5 a 1, no Maracanã. Muito participativo, ele ajudou o time no “atropelo” sobre o gigante argentino. Ele ficou fora das partidas seguintes contra The Strongest e River Plate, voltando somente no último jogo da fase de grupos, contra o Sporting Cristal, quando teve mais uma atuação segura, contribuindo para a classificação do Flu.

O lateral viveu o pior momento de sua volta ao Fluminense nas oitavas de final da Libertadores, contra o Argentino Juniors, no jogo de ida. Ele foi expulso após um lance trágico, no qual o lateral-direito Luciano Sánchez sofreu uma luxação completa do joelho esquerdo. O camisa 12 tentou dar um drible no adversário, mas acabou atingindo sua perna sem intenção. Após análise do VAR, o árbitro puniu o brasileiro com o cartão vermelho. Suspenso, ele não enfrentou o Olimpia nas quartas de final e só voltou contra o Internacional, já nas semis.

Contra o Inter, Marcelo não teve grande destaque, mas cumpriu com o seu papel e ajudou o time a avançar à final da Libertadores.

Até quando vai o contrato de Marcelo com o Fluminense?

Marcelo voltou ao Fluminense em fevereiro, quando o clube surpreendeu a todos e anunciou a contratação do lateral. Revelado em Xerém, o defensor com perfil de homem de frente tem contrato com o Tricolor até o fim de 2024.

Decisão se aproxima

Boca Juniors e Fluminense se enfrentam no próximo sábado (4), às 17h, no Maracanã, pela final da Libertadores. A decisão será disputada em jogo único. Portanto, em caso de empate, haverá uma prorrogação e, posteriormente, disputa por pênaltis.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.