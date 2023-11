Santos encara retrospecto negativo contra o Flamengo em Brasileiros

O Santos encara o Flamengo nesta quarta-feira (01), às 20h, no Mané Garrincha, pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto aparece como crucial para as pretensões do Peixe na competição, que luta contra um inédito rebaixamento na competição. Mas para conseguir respirar nessa briga, o Alvinegro Praiano jogará contra um retrospecto negativo diante do Rubro-Negro.

Afinal, nos últimos cinco anos, Santos e Flamengo se enfrentaram dez vezes, com oito vitórias do time carioca e apenas duas da equipe paulista. Ao todo, o Peixe marcou 11 gols e sofreu 19. Todas as partidas aconteceram pelo Campeonato Brasileiro, entre os anos de 2018 e 2023.

A última vitória do Santos diante do Flamengo foi em 2021. Na ocasião, Marcos Leonardo, que está fora da partida desta quarta-feira, marcou para os paulistas. Além disso, o Peixe viu Gabigol desperdiçar um pênalti durante o embate. O outro triunfo aconteceu em 2019, quando o Alvinegro Praiano venceu por 4 a 0, com gols de Marinho, Carlos Sánchez (duas vezes) e Eduardo Sasha. Contudo, o Rubro-Negro já era campeão brasileiro naquela ocasião.

Nas outra partidas, apenas vitórias do Rubro-Negro, sendo um 4 a 0 em plena Vila Belmiro, no Brasileirão de 2021. A rivalidade aflorou nos últimos anos, quando alguns jogadores que atuavam no Santos como Gabigol, Bruno Henrique e Thiago Maia, trocaram o Alvinegro pelo Rubro-Negro.

Situação do Santos no Brasileirão

O Peixe entra em campo para desbancar essa estatística negativa. O Santos é o 16° colocado, com 34 pontos e o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Uma vitória ajuda o time na luta contra a degola.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook