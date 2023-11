A programação do Boca Juniors visando a final da Libertadores

Na manhã desta quarta-feira (1), o Boca Juniors fez seu último treino em solo argentino antes da viagem ao Brasil para a decisão da Libertadores. Antes de embarcar em voo fretado, está previsto o almoço de toda a delegação nas instalações do clube em Ezeiza, cidade onde fica o Aeroporto Internacional Ministro Pistarini.

Dentro da logística planejada pelo clube argentino, o voo que levará a delegação até o Rio de Janeiro partirá às 14h (de Brasília) e deve chegar em solo carioca, a princípio, por volta das 17h30. Com isso, a equipe se encaminhará para o hotel, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, onde fica hospedado até sábado (4).

O Centro de Treinamento do Vasco (Moacyr Barbosa) vai abrigar os trabalhos finais do técnico Jorge Almirón com o plantel até a decisão continental. Além disso, pequenos intervalos de tempo onde a atividade será aberta para o registro de jornalistas serão respeitados tanto na quinta como na sexta-feira.

De acordo com as informações de momento, não existem grandes mistérios no Boca Juniors para a montagem da escalação que enfrentará o Fluminense, no Maracanã. Sem Marcos Rojo, expulso contra o Palmeiras, na semifinal, Nicolás Valentini é o nome que desponta como favorito a ser o substituto.

