São Paulo tem sequência em casa para dar adeus à temporada

O objetivo do São Paulo, após o título da Copa do Brasil, sempre foi claro: somar 45 pontos e eliminar qualquer chance de rebaixamento no Brasileirão. Com 39 pontos, o time de Dorival Júnior terá uma sequência importante ao lado de seu torcedor para poder, enfim, dar adeus à temporada.

Nesta quinta-feira (2), o São Paulo encara o Cruzeiro no Morumbi. Como mandante, o Tricolor tem 71% de aproveitamento e campanha de time que briga pelo título brasileiro. No jogo seguinte, no dia 8 de novembro, o Soberano encara o RB Bragantino, novamente ao lado de seu torcedor, mas, dessa vez, na Vila Belmiro. Afinal, o Cícero Pompeu de Toledo estará alugado para shows.

O jogo contra o Fluminense, que aconteceria no dia 4 de novembro, no Rio de Janeiro, foi adiado para o dia 22, pois os cariocas disputam a final da Libertadores neste sábado (4), contra o Boca Juniors. Assim, o São Paulo terá dois jogos em sequência como mandante. Somar seis pontos nestas partidas significa chegar ao número mágico de 45 pontos e espantar qualquer chance de rebaixamento.

Dorival tem dito que o planejamento para 2024 ainda caminha a passos lentos por ter seu foco no Brasileiro. Os 45 pontos também devem servir para que o treinador faça testes no time, dando chance a jogadores que foram menos utilizados em 2023. Casos de David e Erison, emprestados, mas com futuro indefinido.

Assim, as duas partidas servem não apenas para escapar de um rebaixamento. Mas também como uma espécie de laboratório para 2024, ano em que o São Paulo não se aguenta de ansiedade para que chegue logo.

