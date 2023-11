Corinthians x Athletico, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Na Neo Química, nesta quarta-feira (1/11), às 19h (de Brasília), o Corinthians recebe o Athletico-PR em jogo pela 31ª rodada do Brasileirão. Do lado do Timão, em 15º, com 37 pontos, um bom resultado o afastará um pouco mais do grupo que briga contra o rebaixamento. Já o Athetico-PR almeja voos maiores. Afinal, em sétimo lugar com 49 pontos, está apenas uma posição atrás do G6, a zona da Libertadores.

Este duelo terá a transmissão qualidificada da Voz do Esporte. A cobertura começa mais cedo e será quente, com um pré-jogo que te colocará no clina da partida a partir das 17h30. A narração estará com o premiado Cesar Tavares. Para acompanhar, é só clicar abaixo: