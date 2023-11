Cano projeta título da Libertadores pelo Fluminense: ‘Seria histórico’

Germán Cano está próximo de marcar história no Fluminense. O atacante é o artilheiro da equipe tricolor nesta temporada e está perto de conquistar o título da Libertadores neste fim de semana. Assim, ele concedeu uma entrevista para imprensa na manhã desta quarta-feira (1) e afirmou que vive o momento mais importante da carreira.

“Claro que sim (momento mais importante da carreira) . Para mim, seria histórico ser campeão da América. É um reconhecimento do trabalho da equipe, um trabalho individual e coletivo. Então seria magnífico e extraordinário, por tudo o que Fluminense está fazendo nesta Libertadores. Para mim, representa muita coisa e seria histórico”, disse Cano.

Final da Libertadores

O atacante acredita que será uma final muito disputada. Afinal, Boca Juniors e Fluminense fizeram campanhas sólidas nesta edição e são duas camisas pesadas do futebol sul-americano. O argentino pediu cuidado para os jogadores tricolores e projetou uma decisão muito intensa dentro de campo.

“Acho que tem que entrar dentro de campo e poder jogar essa final o mais concentrado possível, sabendo que não vai ser nada fácil. Tanto Boca quanto Fluminense querem ganhar essa Libertadores. Temos que tomar muito cuidado com tudo isso. São 90 minutos muito intensos. Todo mundo merece (ser Rei da América). Sabemos que não é nada fácil chegar até aqui, trabalhamos muito durante essa Libertadores. A gente merece por todo trabalho deste ano”, disse Cano.

Artilheiro do Fluminense

Com 12 gols marcados, Cano é o artilheiro da Libertadores e pode ser coroado como “Rei da América”. O atacante relembrou os momentos difíceis e destacou o comprometimento dos jogadores tricolores.

“É um momento histórico que estou vivendo. Quando cheguei aqui ao Fluminense, era difícil chegar aonde chegaríamos. Tínhamos muita dificuldade, então chegar em uma final de Libertadores como artilheiro representa muito. É um time que trabalha, que se apoia em cada jogador como um irmão. É uma família, uma família verdadeira. Quando estamos em campo, nos matamos e entregamos tudo pelo companheiro. Não sabia que chegaria até uma final, mas pouco a pouco fomos nos preparando melhor. Seria lindo poder conquistar essa taça que todos os torcedores querem e que eu também quero. A gente construiu uma família linda no Fluminense”, completou Cano.

Aliás, Boca Juniors e Fluminense medem forças no próximo sábado (4), às 17h, no Maracanã, pela final da Libertadores. Assim, os times se enfrentam em jogo único. Portanto, em caso de empate empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, posteriormente, disputa por pênaltis.

