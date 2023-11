Palmeiras tem boas memórias contra o Botafogo no Rio. Veja retrospecto

Se depender dos resultados recentes como visitante, o Palmeiras pode ter boas expectativas contra o Botafogo, nesta quarta-feira, às 21h30. Afinal, o time alviverde só perdeu uma das últimas cinco partidas para o adversário (quatro no Nilton Santos e uma no Mané Garrincha).

GALERIA: Veja detalhes do retrospecto recente entre Botafogo e Palmeiras

No total, porém, o Glorioso tem vantagem, com dez vitórias, 11 empates e sete derrotas. A última vez, em 2022, o Palmeiras do técnico Abel Ferreira não tomou conhecimento do Botafogo e fez 3 a 1. Por sua vez, no primeiro turno do Brasileirão atual, Tiquinho Soares marcou o único gol do jogo e garantiu o triunfo alvinegro.

