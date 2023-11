Globo define equipe de transmissão para a final da Libertadores

A Globo definiu a equipe que estará responsável pela narração da final da Copa Libertadores, disputada entre Fluminense e Boca Juniors. O jogo será no sábado (4), às 17h (de Brasília), no Maracanã.

O narrador Luís Roberto será o responsável por levar a emoção na tela da Globo. Nos comentários, os ex-jogadores Roger Flores, Diego Ribas e Júnior, além de Ana Thais. No gramado, Eric Faria e Edson Viana serão os repórteres.

A cobertura, aliás, terá início no “Globo Esporte”, que tem apresentação de Alex Escobar. O programa será transmitido diretamente do Maracanã. Ao longo do dia, as equipes de transmissão vão entrar várias vezes na programação.

A Globo é detentora dos direitos da Copa Libertadores. As últimas três edições ficaram no SBT. Elas foram conquistadas por Palmeiras (duas vezes) e Flamengo. Na TV fechada, a transmissão fica a cargo da ESPN.

