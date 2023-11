Barcelona ‘está louco’ para contratar Savinho, ex-Atlético

Cria do Atlético, o atacante Savinho pode subir de patamar na carreira. Nesta quarta-feira (1), o jornal “Sport”, da Catalunha, afirma que o Barcelona observa o atacante com muita atenção e analisa a possibilidade de tê-lo no elenco a curto prazo. O jovem é um dos destaques do Girona, também da região, neste início de temporada na Espanha. A fera soma três gols e quatro assistências em um time modesto que incomoda o Real Madrid na briga pela liderança de LaLiga.

Diretor esportivo do Barcelona e com bom trânsito no meio empresarial do futebol, Deco acompanha Savinho desde 2020, quando o jogador tinha 16 anos e debutava entre os profissionais do Galo, sob a supervisão do técnico Jorge Sampaoli. Na época, o ex-meia tentou até agenciá-lo, algo que não aconteceu. O dirigente luso-brasileiro, agora, segundo palavras do diário catalão, “está louco para contratá-lo”.

Porém, não será tão simples. Afinal, Savinho está emprestado ao Girona pelo Troyes, da França, clube que pertence ao Grupo City. Neste sentido, o atacante, extremamente valorizado, pode mudar o roteiro de viagem de Barcelona para o lado azul de Manchester. Assim, se desejar a fera, a turma do técnico Pep Guardiola ficaria com as mãos na promessa brasileira.

Planos do Barcelona

Aos 19 anos, Savinho ainda precisa amadurecer. No entanto, o plano do Barcelona é incluí-lo em uma lista de joias que foram, recentemente, lapidadas no clube: Gavi, Baldé, Pedri, Fermin Lopez, Yamal, Guiu e Férran Torres são alguns destes exemplos.

