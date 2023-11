Flamengo x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Brasília vai parar para acompanhar ao duelo entre Flamengo e Santos, às 20h (de Brasília), pela 31ª rodada do Brasileirão. Este jogo, que deveria rolar no Rio, no Maracanã. Mas passou para o Mané Garrincha em razão do estádio carioca estar sendo preparado para a final da Libertadores, neste sábado (4/11) entre Fluminense e Boca Juniors. Para o Mengo (quinto colocado, com 50 pontos), vencer significa a possibilidade de voltar ao G3 e, ainda, manter a pequena possibilidade de título. Já o Santos está em situação dramática. Afinal, em 16º com 34 pontos, sabe que um tropeço fatalmente o levará de volta à zona de rebaixamento. E o time não anda nada feliz quando enfrenta o Fla.

