Luiz Araújo ganha chance de se firmar no Flamengo

Após apresentar boas atuações, Luiz Araújo terá, enfim, uma chance de se firmar no Flamengo. O atacante treinou entre os titulares nesta semana e deve iniciar em campo na partida diante do Santos. A informação é do site “ge”.

Momento de Luiz Araújo

Aliás, Luiz Araújo chegou ao Flamengo em junho deste ano e não recebeu tantas oportunidades dentro de campo. No entanto, a falta de sequência pode mudar depois da chegada de Tite. O atacante vem sendo monitorado pelo técnico nos treinos e deve receber mais chances nesta final de temporada.

O atacante entrou em campo no segundo tempo do jogo entre Grêmio e Flamengo e conseguiu deixar uma boa impressão em Porto Alegre. O jogador apresentou uma boa atuação em campo e marcou um gol de cabeça, no fim da partida. Assim, Tite resolveu testá-lo como titular nos últimos treinos do Ninho do Urubu.

Chegada ao Flamengo

O atacante não conseguiu adquirir uma sequência positiva de jogos nos primeiros meses. Afinal, ele sofreu uma uma lesão na coxa esquerda no fim de agosto e precisou ficar afastado durante semanas. O jogador até se tornou dúvida para final da Copa do Brasil, mas consegui se recuperar antes do esperado e entrou em campo no segundo tempo da decisão no Morumbi.

Aliás, Luiz Araújo tem contrato no Flamengo até dezembro de 2027. O atacante é formado nas categorias de base do São Paulo e também teve passagens por Novorizontino, Lille e Atlanta United. As principais características do jogador são: drible, velocidade e finalização.

“Minhas características são a velocidade, a boa finalização e o um contra um. Gosto de jogar ali, aberto pelo lado direito, e tenho muito a agregar nesse elenco”, disse Luiz Araújo durante sua chegada ao Rio de Janeiro.

Flamengo e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (1), às 20h, no Mané Garrincha (Brasília), pelo Brasileirão. Com Luiz Araújo em campo, os jogadores rubro-negros vão em busca da terceira vitória sob comando de Tite.

