Botafogo x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

O Brasil vai acompanhar, às 21h30 desta quarta-feira (1/11) um dos jogos mais esperados deste Brasileirão, com o líder Botafogo enfrentando o vice-líder Palmeiras. O clássico, pela 31ª rodada será às 21h30 (de Brasília) no Nilton Santos e promete muito. O Fogão tem 59 pontos e um jogo a menos. Mas o Palmeiras engrenou, chegou aos 53 pontos e, se conseguir um bom resultado, vai colocar fogo de vez nesta reta final de competição. O Glorioso vem de derrota em casa para o Cuiabá e espera voltar aos triunfos. Porém, o Palmeiras tem bom histórico encarando o rival no Rio. Não dá pra perder detalhe algum, não é? E para te colocar dentro do estádio, não deixe de acompanhar a cobertura especial que a Voz do Esporte preparou para este clássico. A transmissão começa às 20h (de Brasília). Christian Rafael está na narração.

A cobertura da Voz do Esporte também terá Figueiredo Junior nos comentários. Já as reportagens ficam com Pedro Rigoni. Então você já sabe: para acompanhar o clássico mais importante da rodada, clique acima, a partir das 20h (de Brasília) e fique por dentro de tudo que envolve Botafogo e Palmeiras. E mais: terminou o jogo, a Voz terá um pós-jogo completo, com análise e entrevistas. Enfim, não dá pra deixar de acompanhar a nossa Voz!

