Martinelli vê Fluminense pronto para final: ‘Um trabalho de anos’

Aos 22 anos, Martinelli está próximo de conquistar uma Libertadores pelo Fluminense. O meia é revelado pelas categorias de base do clube e agora já pode fazer história no elenco profissional. Assim, ele afirmou que os jogadores tricolores estão preparados para decisão e relembrou da derrota sofrida para LDU em 2008.

“Foi um trabalho de anos. A gente vem participando da Libertadores, isso é muito importante. Acho que chegamos prontos para a final, com o grupo confiante. Aqui dentro é uma família, a gente se abraça, se ajuda. É uma grande oportunidade de dar a volta por cima, já que em 2008 também foi no Maracanã”, disse Martinelli ao “ge”.

Joia do Fluminense

Há três anos atrás, Martinelli estava disputando uma Copinha pelo Fluminense. Hoje, faz parte do elenco finalista da Libertadores. O meia já colecionou muitos momentos marcantes pelo clube e espera ser coroado com o título da Libertadores neste fim de semana.

“Todo mundo brinca: ‘Caramba, você tem 22 anos ainda? Parece que viveu tanta coisa.’ Estou muito feliz nesse clube, abriu as portas para mim desde a base, tenho um carinho muito grande. Espero marcar minha história aqui ganhando esse primeiro título”, completou Martinelli.

Aliás, Boca Juniors e Fluminense se enfrentam no próximo sábado (4), às 17h, no Maracanã, pela final da Libertadores. Assim, os times duelam em jogo único na decisão. Portanto, em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, posteriormente, se necessário for, disputa por pênaltis.

