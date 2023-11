Neto aponta mulheres com mais idolatria que Neymar no Brasil

O apresentador da TV Bandeirantes, Neto, citou algumas mulheres que têm mais idolatria no Brasil que o craque do Al-Hilal, Neymar. Em comentário no programa “Os Donos da Bola”, o ex-jogador, afinal, falou que Rebeca Andrade, Rayssa Leal e Marta são mais queridas.

“Qual o ídolo que a gente tem aqui no Brasil hoje no esporte? Não é homem, é uma menina, a Rebeca Andrade, Mundial, medalha olímpica… Ela ganhou um R$ 1 milhão com essas medalhas, não? Quando ela parar, talvez tenha dois apartamentos”, comentou.

Neto, afinal, ainda salientou que Marta representa muito mais do que as pessoas imaginam e ainda garantiu que ela é mais importante que Neymar.

“A Rayssa Leal, a Pâmela Rosa, do skate. A Marta é muito mais ídolo que o Neymar. O que a Marta representa para o povo brasileiro é uma coisa impressionante”, completou.

Aliás, Neymar tem acumulado polêmicas nos últimos dias. Enquanto aguarda cirurgia, após grave lesão no jogo entre Brasil e Uruguai, válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026, o jogador deu uma grande festa em sua mansão. Além disso, foi anunciado nesta quarta-feira (1) o fim do relacionamento com Bruna Biancardi.

