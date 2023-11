Maracanã recebe últimos ajustes para a final da Libertadores

A três dias da grande final da Libertadores, o Maracanã passa por últimos ajustes. Além da arrumação na parte interna, os arredores do estádio também estão sendo tratados para receber brasileiros e argentinos no sábado (4), às 17h, para Fluminense e Boca Juniors. Um dos pontos que passam por melhorias é a ciclovia.

Funcionários da prefeitura do Rio de Janeiro chegaram cedo ao Maracanã para consertar os buracos que têm sido um grande transtorno para os moradores locais. Assim, com a ajuda de tratores e caminhões, está sendo feita o conserto do terreno. No momento em que a reportagem do Jogada10 esteve no estádio, o local que estava sendo tratado ficava na Rua Eurico Rabelo.

No entanto, outras ruas também se encontram com problemas na ciclovia, como a Avenida Maracanã. Aliás, além dos consertos na pista, buracos no asfalto também estão sendo tratados. O mesmo acontece com canteiros com planta.

Ainda na Eurico Rabelo, que será uma das ruas de acesso para os torcedores do Fluminense ao estádio (Setor Sul), uma calçada está passando por reparos.

