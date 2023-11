Flamengo alcança receita bilionária em 2023; veja os números

O Flamengo divulgou um novo balanço financeiro nesta semana. O documento engloba os três primeiros trimestres de 2023. Na lista, é possível notar um crescimento significativo da renda rubro-negra em relação ao ano passado.

Receita do Flamengo

O clube já alcançou uma receita de R$ 1,06 bilhão antes mesmo do fim desta temporada. Em 2022, os dirigentes rubro-negros faturaram somente R$ 834 milhões. A instituição também conseguiu um superávit de R$ 268 milhões, representando um aumento de 107% em relação ao ano anterior (R$ 129,2 milhões).

Assim, Rodolfo Landim mostrou que não é necessário vencer dentro de campo para faturar. Afinal, nenhum título acabou sendo conquistado pelo Flamengo nesta temporada. Em 2022, por outro lado, os jogadores rubro-negros venceram uma Libertadores e uma Copa do Brasil, mas os cofres do clube não trouxeram receitas tão significativas.

As vendas e empréstimos de jogadores acabaram sendo um diferencial para este novo balanço. Afinal, os dirigentes rubro-negros conseguiram R$ 282,3 milhões para os cofres do clube somente em negociações. O clube vem realizando um investimento pesado em estruturação do elenco e nas categorias de base. Isso, de certa forma, tem resultado em retornos financeiros para instituição.

A venda de Matheus França, por exemplo, rendeu bons frutos. O meia-atacante acabou sendo comprado pelo Crystal Palace, da Inglaterra, no começo deste ano. O clube rubro-negro recebeu os R$ 45 milhões (nove milhões de euros) da primeira parcela no fim de setembro.

Os dias de jogos (matchday), por outro lado, trouxeram uma arrecadação de R$ 203 milhões para Gávea. O Flamengo sempre joga para grandes públicos no Maracanã e acaba sendo beneficiado com as vendas de camisas, ingressos, estacionamentos e consumação.

Assim, os dirigentes rubro-negros terão receitas de sobra para investir na próxima temporada. O Flamengo atualmente é um dos clubes mais estáveis do futebol brasileiro e tem provado que é possível fazer administrações sérias e profissionais, mesmo sem títulos conquistados.

