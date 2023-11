Textor visita loja do Botafogo e antecipa vitória diante do Palmeiras

John Textor estará no Estádio Nilton Santos, na noite desta quarta-feira (1), para assistir Botafogo e Palmeiras. No entanto, horas antes da partida, o norte-americano visitou a loja do clube carioca em um shopping na Barra da Tijuca. Após posar para fotos com alvinegros, o empresário previu uma vitória diante do time paulista.

“Vamos ganhar. Não gosto de chutar um placar, mas vamos ganhar. Gostamos de ser legais com o Palmeiras quando eles vêm para cidade, queremos mandá-los embora com uma derrota e recebê-los novamente a qualquer momento”, disse Textor ao “ge”.

O Botafogo inaugurou a loja no Barra Shopping na última quinta-feira. Desde então, o estabelecimento vem recebendo grande público, afinal, o Glorioso não tinha uma loja física. Com a alta demanda, grandes filas estão sendo formadas. No entanto, o sucesso se deve ao momento da equipe. Textor reclamou da fila, mas celebrou o êxito das vendas.

“É ruim ter que esperar, mas é maravilhoso que finalmente nós tenhamos uma loja. É bom para o torcedor ter um lugar para ir e comprar os produtos. Nós temos que tentar trazer mais lojas porque temos muitas pessoas que gostariam de estar aqui. Eu me sinto muito mal de ter que esperar”, explicou.

Aliás, segundo o CEO do Botafogo, Thairo Arruda, que acompanhou Textor durante a visita, o clube inagurará outros pontos. O próximo será em General Severiano, que já contou com uma loja na sede.

“Estamos abrindo a próxima loja em General Severiano, que é a nossa loja histórica, antes do Natal. E ano que vem tem mais”, disse Thairo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.