Suárez e Inter Miami já possuem acordo verbal, afirma jornal uruguaio

Luis Suárez e Inter Miami estariam em caminho avançado para o uruguaio ser o próximo astro do futebol a se tornar companheiro de Lionel Messi.

De acordo com o que foi veiculado nesta quarta-feira (1) pelo jornal uruguaio El País, mensagens entre as partes deixaram os termos verbalmente acertados. O jogador ligado ao Grêmio até dezembro, desta forma, viajaria no fim do ano para os Estados Unidos somente para acerto de detalhes finais. O acordo em questão teria validade de um ano, perdurando até o fim de 2024.

Até mesmo o condicionamento físico do atleta de 36 anos de idade não seria, nesse momento, de tamanha preocupação. Embora venha de um quadro de artrose, no primeiro semestre, onde sentiu fortes dores no joelho direito, a carga de trabalho do Pistolero vem sendo melhor dosada.

O impacto técnico de Suárez com a camisa do Tricolor tem feito com que uma ‘campanha’ seja levantada nas redes sociais por sua permanência. Usando a #FicaSuárez, torcedores do Imortal buscam convencer o jogador ex-Liverpool, Barcelona e Atlético de Madrid a, pelo menos, ficar mais um ano no Brasil.

A informação sobre o acerto entre o avante e a representação norte-americana surge logo após uma boa notícia sobre o futuro do atleta na seleção do Uruguai. Isso porque, a princípio, o técnico Marcelo Bielsa, pensando nos jogos de novembro das Eliminatórias para a Copa do Mundo, teria o Pistolero como uma de suas opções para o ataque da Celeste.