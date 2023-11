Em Goiânia, Vasco encerra preparação para duelo com o Cuiabá

O Vasco está pronto para a partida contra o Cuiabá, na tarde de quinta-feira (2), às 17h, na Arena Pantanal. A preparação para esse confronto, que terminou nesta quarta, foi em Goiânia, no centro de treinamento do Atlético-GO. Afinal, no final de semana, o Cruz-maltino enfrentou o Goiás e, por questão de logística, optou por ficar em solo goiano.

Payet é um dos jogadores que aparecem, em destaque, na postagem do Vasco em que mostra as fotos das últimas atividades em Goiânia. Aliás, o francês é cotado, mais uma vez, para iniciar a partida no time titular. No entanto, a expectativa é que seja utilizado como falso 9.

Sem Vegetti, expulso, a tendência é que Ramón Díaz opte pela improvisação do camisa 10. Assim, o Vasco pode entrar em campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique (Robson), Maicon, Medel e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, Gabriel Pec, Payet e Sebastían (Erick Marcus).

Situação do Vasco no Brasileirão

Após o Vasco empatar no duelo direto com o Goiás na briga contra o rebaixamento, o time carioca encontra mais uma equipe que se preocupa com a parte inferior da tabela. Afinal, o Cuiabá, na 10ª posição, tem oito pontos de vantagem para o Goiás, primeiro time da zona do rebaixamento. O Gigante da Colina, por sua vez, é o 18°, com 31 pontos.

Em caso de vitória, o Vasco chegará aos 34 pontos, a mesma pontuação do Santos, primeiro time fora do Z4. No entanto, o Peixe entra em campo nesta quarta, contra o Flamengo, em Brasília. Já o Goiás, na quinta-feira, recebe o Red Bull Bragantino.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.